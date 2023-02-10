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Полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве депутата Горячева

Степан Жирнов
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Полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве депутата Горячева
Фото: пресс-центр МВД России

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о похищении и убийстве депутата Госдумы Марка Горячева, совершенных в 1997 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 10 февраля.

По ее словам, преступление произошло возле одного из рынков Санкт-Петербурга. 42-летнего депутата насильно посадили в машину и отвезли на дачу к организатору преступления в Выборгском районе Ленинградской области. После этого Горячева убили, а затем утопили в Финском заливе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вычислили местоположение человека, который участвовал непосредственно в похищении депутата. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали его.

Видео: пресс-центр МВД России

Организатора задержали лишь в декабре 2021 года, а другого сообщника объявили в международный розыск, еще двое подозреваемых числятся пропавшими без вести.

Другое преступление минувших лет раскрыли сотрудники правоохранительных органов в Республике Саха. Перед судом предстанет маньяк, который убивал и насиловал с 1983 по 2018 год.

Депутаты Ленинградская область Ирина Волк МВД Санкт-Петербург
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