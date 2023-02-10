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Рабочий погиб в шахте лифта в логистическом центре аэропорта Внуково

Степан Жирнов
Происшествия
Рабочий погиб в шахте лифта в логистическом центре аэропорта Внуково
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, поселение Марушкинское, квартал № 63, дв1с2 Карта всех событий

В ТиНАО пятеро рабочих упали в шахту лифта в логистическом центре аэропорта Внуково. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 10 февраля.

По ее словам, трагедия произошла в поселении Марушкинском. Мужчины сорвались, проводя работы в шахте лифта, и упали с высоты 7 метров. В результате один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы.

Рабочий погиб в шахте лифта в логистическом центре аэропорта Внуково Фото: Пресс-служба Следственного комитета по Москве

По данному факту Следственный комитет организовал проверку.

Еще одна трагедия произошла в бизнес-центре «Москва-Сити». Электрик выполнял работы на высоте в башне «Федерация» и сорвался вниз. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

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