Минобороны объявило об уничтожении трех систем М777 на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США на Южно-Донецком направлении. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Потери противника за сутки на данном направлении составили: свыше 60 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20, — сказал он.

Кроме того, Вооруженные силы России в районе Угледара ликвидировали два склада боеприпасов ВСУ. Также российские системы ПВО за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников и 14 снарядов РСЗО HIMARS, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что российские войска полностью освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области.

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