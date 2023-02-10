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Землетрясение в Турции стало вторым по числу жертв в современной истории страны

Александр Афонин
В мире
Землетрясение в Турции стало вторым по числу жертв в современной истории страны
Фото: Unsplash

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 18 991, из-за чего катастрофа стала самой разрушительной в истории страны после природного катаклизма 1939 года. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

— По последним данным, в десяти пострадавших от катастрофы провинциях погиб 18 991 человек. Пострадавших — 75 523, — сказал он.

Таким образом произошедшая трагедия стала второй по числу жертв в современной истории Турции. Раньше таковым считалось землетрясение 1999 года, когда в стране погибло 17 480 человек, а пострадал 23 781.

Самой масштабной катастрофой в истории страны остается землетрясение 1939 года. Оно унесло жизни 32 тысяч человек, передает РИА Новости.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», могут ли турецкие землетрясения повлиять на Крым. По его словам, катаклизм произошел далеко от границы с полуостровом.

Землетрясения Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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