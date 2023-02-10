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СК задержал мужчину, убившего подростка из-за магнитофона более 30 лет назад

Степан Жирнов
Происшествия
СК задержал мужчину, убившего подростка из-за магнитофона более 30 лет назад
Фото: СК РФ
Москва, 10-я улица Соколиной Горы Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице мужчину, которого подозревают в убийстве из корыстных целей, совершенном более 30 лет назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 10 февраля.

По ее словам, преступление произошло 1 августа 1989 года в квартире жилого дома на 10-й улице Соколиной горы. Злоумышленник узнал от своего знакомого, что в жилище имеется дорогой импортный магнитофон, и решил украсть его. С помощью отмычек преступник открыл дверь и проник в помещение.

Внутри находился 13-летний мальчик. Увидев незнакомца, он начал кричать и звать на помощь. Злоумышленник вышел из себя и напал на подростка. Вор ударил его пять раз по голове тяжелым предметом, забрал магнитофон и скрылся.

СК задержал мужчину, убившего подростка из-за магнитофона более 30 лет назад Фото: ГСУ СК России по Москве

От полученных травм ребенок в тот же день скончался в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство из корыстных целей». Долгое время оно оставалось нераскрытым. Однако недавно сотрудники СК исследовали материалы уголовного дела, повторно проверили базу отпечатков пальцев и вышли на след подозреваемого.

В результате оперативно-разыскных действий злоумышленника задержали. На допросе он рассказал подробности совершенного преступления. В скором времени ему изберут меру пресечения.

Другого подозреваемого по делу о преступлении прошлых лет задержали в Санкт-Петербурге. Мужчина, который участвовал в похищении и убийстве депутата Марка Горячева, скрывался от закона более 25 лет.

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