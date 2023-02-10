Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуме призвали освободить от ответственности действующих в интересах России хакеров

Евгений Жуков
Общество
В Госдуме призвали освободить от ответственности действующих в интересах России хакеров
Фото: pixabay.com/Lukas

Действующих в интересах России хакеров необходимо освободить от ответственности. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его мнению, разговор идет о том, чтобы «проработать освобождение от ответственности» для тех людей, которые действуют в государственных интересах «в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за ее пределами».

При этом Хинштейн добавил, что детальнее этот вопрос стоит рассматривать в том случае, «когда это получит какую-то четкую формулировку». Политик отметил, что в стране необходимо на законодательном уровне урегулировать права белых хакеров.

Он также выразил уверенность, что России следует задействовать любые средства для эффективной борьбы с противником. На сегодняшний день за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ грозит лишение свободы на срок до семи лет, передает ТАСС.

До этого стало известно, что США совместно с Великобританией ввели санкции против семи членов кибергруппировки Trickbot, которая якобы базируется на территории России.

Госдума хакеры Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте