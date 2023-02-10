В Госдуме призвали освободить от ответственности действующих в интересах России хакеров

Фото: pixabay.com/Lukas

Действующих в интересах России хакеров необходимо освободить от ответственности. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его мнению, разговор идет о том, чтобы «проработать освобождение от ответственности» для тех людей, которые действуют в государственных интересах «в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за ее пределами».

При этом Хинштейн добавил, что детальнее этот вопрос стоит рассматривать в том случае, «когда это получит какую-то четкую формулировку». Политик отметил, что в стране необходимо на законодательном уровне урегулировать права белых хакеров.

Он также выразил уверенность, что России следует задействовать любые средства для эффективной борьбы с противником. На сегодняшний день за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ грозит лишение свободы на срок до семи лет, передает ТАСС.

До этого стало известно, что США совместно с Великобританией ввели санкции против семи членов кибергруппировки Trickbot, которая якобы базируется на территории России.