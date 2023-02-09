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США и Великобритания ввели санкции против семи российских хакеров

Евгений Белоусов
В мире
США и Великобритания ввели санкции против семи российских хакеров
Фото: shutterstock

США совместно с Великобританией вводят санкции против семи членов кибергруппировки Trickbot, которая якобы базируется на территории России. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе американского Минфина.

— Сегодня Соединенные Штаты в координации с Соединенным Королевством вносят в санкционный список семь физических лиц, которые являются участниками базирующейся в России преступной кибергруппировки Trickbot, — говорится в сообщении министерства.

Минфин США утверждает, что Россия предоставляет убежище хакерам, которые стремятся атаковать критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов.

В сентябре 2022 года российская хакерская группировка RaHDIt опубликовала на своем сайте «Немезида» данные 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины (СВР). Позже актуальность досье была подтверждена правоохранительными органами. По данным хакеров, агенты СВР работают в диппредставительствах дружественных России стран.

10 октября неизвестные хакеры совершили кибератаки на информационные системы некоторых крупнейших аэропортов в США.

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