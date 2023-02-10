Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин рассказал, как цифровизация в медицине помогает врачам и молодым родителям

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал, как цифровизация в медицине помогает врачам и молодым родителям
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Благодаря подключению столичных роддомов к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) информация о новорожденных детях стала быстрее передаваться в поликлиники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 10 февраля.

— Благодаря подключению роддомов Москвы к ЕМИАС — Единой медицинской информационно-аналитической системе — теперь данные о новорожденных и заявки на их первичный патронажный осмотр вносятся и хранятся в ЕМИАС, — сказал он.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
1/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Глава города добавил, что благодаря интеграции системы часть сведений из патронажных документов заполняется автоматически. Это позволяет сотрудникам больниц уделять больше времени осмотру детей и консультации родителей, написал Собянин в Telegram-канале.

В свою очередь главный врач ГКБ имени О. М. Филатова Валерий Вечорко отметил, что цифровизация услуг позволяет медицинским работникам избавиться от бумажной работы. Это в свою очередь ускоряет процесс лечения горожан и улучшает обмен информацией между больницами.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения, а реконструкция закончится в 124 поликлиниках. Кроме того, в работу столичных врачей внедряется система искусственного интеллекта, функционирующая на основе больших данных.

Здравоохранение Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте