Собянин рассказал, как цифровизация в медицине помогает врачам и молодым родителям

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Благодаря подключению столичных роддомов к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) информация о новорожденных детях стала быстрее передаваться в поликлиники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 10 февраля.

— Благодаря подключению роддомов Москвы к ЕМИАС — Единой медицинской информационно-аналитической системе — теперь данные о новорожденных и заявки на их первичный патронажный осмотр вносятся и хранятся в ЕМИАС, — сказал он.

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Глава города добавил, что благодаря интеграции системы часть сведений из патронажных документов заполняется автоматически. Это позволяет сотрудникам больниц уделять больше времени осмотру детей и консультации родителей, написал Собянин в Telegram-канале.

В свою очередь главный врач ГКБ имени О. М. Филатова Валерий Вечорко отметил, что цифровизация услуг позволяет медицинским работникам избавиться от бумажной работы. Это в свою очередь ускоряет процесс лечения горожан и улучшает обмен информацией между больницами.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения, а реконструкция закончится в 124 поликлиниках. Кроме того, в работу столичных врачей внедряется система искусственного интеллекта, функционирующая на основе больших данных.