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Собянин рассказал о крупнейших проектах 2023 года в столичной медицине

Никита Худяков
Город
Собянин рассказал о крупнейших проектах 2023 года в столичной медицине
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В 2023 году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения, реконструкция закончится в 124 поликлиниках. Об этом в среду, 8 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, в работу столичных врачей внедряется система искусственного интеллекта, функционирующая на основе больших данных. В Москве создана база, структурирующая данные на два миллиарда единиц. По словам Собянина, это одна из самых крупных баз в мире, на основе которой можно обрабатывать и учить искусственный интеллект для принятия решений.

— Уже девять миллионов диагнозов поставлено с учетом искусственного интеллекта. Понятно, что врач сам в конечном итоге ставит диагноз, но искусственный интеллект помогает ему правильно структурировать лабораторные назначения, обработать их, поможет выписать рецепт, правильно диагностировать, — заявил Собянин, чьи слова приводит официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава города сообщил о продолжении реализации проекта «Персональный помощник» для онкобольных. В нем работают свыше 80 специалистов, которые записывают горожан на прием к врачу и исследования, а также напоминают о визите.

Медицина искусственный интеллект Сергей Собянин
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