Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы на трамвайных путях произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 10 февраля.
Авария произошла на проспекте Мира в районе остановки «Улица Докукина». Из-за ДТП задерживаются трамваи маршрута № 17.
Траектория следования транспорта временно изменена. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» призвали москвичей быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
Другое ДТП произошло на Ленинградском шоссе. В результате столкновения машины такси и грузового автомобиля один человек скончался, еще один госпитализирован.