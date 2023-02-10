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Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Докукина Карта всех событий

На северо-востоке Москвы на трамвайных путях произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 10 февраля.

Авария произошла на проспекте Мира в районе остановки «Улица Докукина». Из-за ДТП задерживаются трамваи маршрута № 17.

Траектория следования транспорта временно изменена. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» призвали москвичей быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Другое ДТП произошло на Ленинградском шоссе. В результате столкновения машины такси и грузового автомобиля один человек скончался, еще один госпитализирован.

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