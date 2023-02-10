Ассоциация менеджеров: компании пересматривают PR-стратегии с учетом новых реалий

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Представители бизнеса, крупных исследовательских центров, масс-медиа обсудили «PR-тренды 2023: правила игры корпоративных коммуникаций». Встреча прошла 8 февраля в рамках заседания Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров.

Профессионалы коммуникаций сформулировали ряд актуальных трендов, среди которых - трансформация СМИ, каналов дистрибуции и форматов подачи материалов; пересмотр PR-стратегий компаний с учетом новых реалий; изменение ожиданий целевых аудиторий, различных групп общества от брендов; расширение аудиторий; тренд сплочения разных секторов экономики для решения, в том числе коммуникационных задач.

По словам Ивана Еремина, главы медиахолдинга «ФедералПресс»; сопредседателя Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, в прошлом году деловое сообщество отреагировало длительным молчанием на санкции против РФ. Однако сейчас многие компании, которые раньше находились в стагнации, начинают активно проявлять себя в коммуникационной сфере.

— Нашу работу в этом году будет определять растущий запрос СМИ на финансовые вливания, одновременно растущий запрос со стороны большинства компаний на экономию ресурсов, усиление контроля со стороны государства, — отметил Еремин.

Об особенностях медиапотребления рассказал Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ. Так 73% россиян пользуются интернетом практически ежедневно, 55 процентов - смотрят телевизор практически каждый день. Возраст самых активных интернет-пользователей – 18-24 года, а телезрителей – 45 -59 лет, растет интерес и доверие региональной прессе. Больше всего россияне доверяют центральному и местному телевидению, менее всего – социальным сетям и блогерам.

Среди насущных проблем современной PR-отрасли Алексей Фирсов, социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа», назвал сложности со считыванием сообщений, которыми корпорации делятся с внешним миром, и недостаток кадров в медиасфере.