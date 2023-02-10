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Депутат МГД Гусева: Единый стандарт для предпрофессиональных классов улучшит качество образования

Александр Афонин
Город
Депутат МГД Гусева: Единый стандарт для предпрофессиональных классов улучшит качество образования
Фото: duma.mos.ru

В столичных школах продолжается развитие предпрофессионального образования, что оказывает положительное влияние на качество обучения. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Со следующего учебного года будет внедрен единый стандарт для учащихся 10–11-х классов, который позволит школьникам получить рабочую профессию и глубокие навыки в выбранной сфере, что наилучшим образом отразится на качестве образования, — сказала она.

Депутат добавила, что при разработке нового стандарта специалисты применяли ряд подходов для углубленного изучения предметов. Благодаря этому школьники смогут получить первую специальность уже в 10–11-х классах.

Например, выпускницы медицинского класса смогут стать медсестрами, а IT-класса — операторами ЭВМ, передает агентство городских новостей «Москва».

Также москвичам рассказали о подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ на практикумах в школах. С 1 февраля 400 московских школ перешли на новый формат обучения: специально для этого будущие выпускники большинство непрофильных предметов прошли в полном объеме до 1 февраля.

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