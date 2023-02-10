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Пушилин предложил вариант завершения противостояния России и НАТО

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин предложил вариант завершения противостояния России и НАТО
Фото: roscongress / Анатолий Медведь

Противостояние России и Североатлантического альянса (НАТО) могло бы завершиться проведением новой Ялтинской конференции. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу, 10 февраля.

— Я для себя в рамках тех личных дискуссий, это не государственная позиция, вижу это: новая Ялтинская конференция, теперь по новому мироустройству... По-другому я не вижу, как эту ситуацию откатить назад… Градус слишком высок для того, чтобы это закончилось само собой, — сказал он.

Пушилин добавил, что на текущий момент для остановки противостояния нет каких-либо предпосылок. В ситуации преобладает нарастающая агрессия в отношении России, что затрудняет самостоятельное урегулирование конфликта, передает РИА Новости.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. Главная цель НАТО — вести войну чужими руками. Эксперт подчеркнул, что Запад максимально вооружает Украину именно с целью, чтобы арена военных действий ни в коем случае не перешла за границы этого государства.

Украина Денис Пушилин Россия НАТО
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