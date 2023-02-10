Собянин: Время оценки тяжести состояния пациентов больниц Москвы сократится до 2–3 минут

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В настоящее время все городские больницы, где круглосуточно оказывают экстренную помощь горожанам, оснащены специальным планшетами, ускоряющими работу врачей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 10 февраля.

— Такие «мобильные рабочие места» уже есть во всех наших больницах, где оказывают круглосуточную экстренную помощь взрослому населению. Конечно, обеспечим ими и все флагманские центры Москвы. Мы успешно занимаемся цифровизацией здравоохранения уже более 10 лет. И современные планшеты — хорошее подспорье в этом, — сказал он.

По словам главы города, благодаря планшетам специалисты могут оценить состояние пациента всего за две–три минуты. Разработка позволяет обеспечить оперативность оценки состояния, мобильность персонала и доступность полученных данных, написал Собянин в Telegram-канале.

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Главный врач ГКБ имени Д. Д. Плетнева Антон Демидов отметил, что цифровизация системы здравоохранения оказала положительное влияние на всю сферу. Благодаря этому специалисты могут в кратчайшие сроки оценить состояние пациента, назначить лечение и многое другое.

По словам главного врача ГКБ имени В. В. Виноградова Ольги Шараповой, система столичного здравоохранения стремительно развивается. Новые планшеты позволяют ускорить процесс оценки состояния здоровья больного до пары минут.

До этого Собянин сообщил, что благодаря подключению столичных роддомов к ЕМИАС информация о новорожденных детях стала быстрее передаваться в поликлиники. Кроме того, интеграция системы позволяет автоматически заполнять часть сведений из патронажных документов.