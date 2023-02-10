Музей транспорта Москвы проведет мастер-классы на Северном речном вокзале 11–12 февраля

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Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В эти выходные гости Северного речного вокзала смогут посетить детские мастер-классы, организованные Музеем транспорта Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 10 февраля.

— Как провести выходные всей семьей? У нас есть идея: в эти субботу и воскресенье Музей транспорта Москвы организует детские мастер-классы на Северном речном вокзале, — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия юные москвичи смогут создать модели автомобилей. Их родители же получат возможность посетить экскурсию «Прогулка по палубе архитектурного корабля» и узнать, как реставрировали главный порт Москвы, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

10 февраля на Северном речном вокзале артисты Театра кукол имени С. В. Образцова провели свою программу мероприятий. Гости могли посетить мастер-классы по созданию перчаточных кукол и их управлению, посмотреть редкие музейные экспонаты и посетить спектакль «Принцесса на горошине».