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Стала известна личность расстрелявшего военнопленных из России боевика ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Стала известна личность расстрелявшего военнопленных из России боевика ВСУ
Фото: kyivcity.gov.ua

Личность боевика ВСУ, который участвовал в расстреле безоружных российских военнопленных, была установлена: это 26-летний уроженец Житомирской области Сергей Макаренко. Об этом сообщает RT в пятницу, 10 февраля.

После того как личность военнослужащего была раскрыта, Макаренко опубликовал в Сети видеообращение, в котором заявил, что военные якобы не были пленными. Боец подчеркивает, что российские штурмовики во время боя сами вышли на позиции украинцев.

— Говорят, что пленных расстреляли... Во-первых, это были вагнеровцы, во-вторых, они нас штурмовали. В-третьих, как это, пленных? Пленные — это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было, чтобы они пришли к нам, сложили оружие и сказали: «Мы сдаемся», — пояснил украинский военнослужащий.

В Следственном комитете России сообщили, что процесс расследования факта казни российских военнопленных уже начался, передает RT.

До этого официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо заявила, что ведомство посчитало подлинными распространившиеся в Сети кадры, на которых запечатлен расстрел российских военнопленных украинскими бойцами.

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