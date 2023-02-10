В ООН заявили о подлинности видеозаписи расстрела ВСУ пленных россиян

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что ведомство посчитало подлинными распространившиеся в Сети кадры, на которых запечатлен расстрел российских военнопленных украинскими бойцами.

Кроме того, ведомство выразило свою обеспокоенность Минобороны Украины из-за случаев жестокого обращения с военнопленными из России, включая убийства, передает ТАСС.

Накануне в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен расстрел военным Вооруженных сил Украины сдавшегося в плен российского солдата. На записи боец с автоматом спрашивает на украинском языке у пленного, из какого он подразделения, после чего, не получив ответа, стреляет в него.

Позже в МИД РФ заявили, что российская сторона считает постыдным позицию молчания международных структур относительно недавнего расстрела военнопленных украинскими солдатами.

До этого стало известно, что украинские спецслужбы подготовили масштабную провокацию против РФ, вскрыв могилы на ряде кладбищ.