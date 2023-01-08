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Минобороны: Спецслужбы Украины подготовили антироссийскую провокацию с телами умерших

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Спецслужбы Украины подготовили антироссийскую провокацию с телами умерших
Фото: depositphotos

Украинские спецслужбы подготовили масштабную провокацию против РФ, вскрыв могилы на ряде кладбищ. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в Минобороны России.

Для этого были вскрыты могилы в нескольких населенных пунктах Харьковской области. После этого тела украинских граждан обезобразили и сбросили в специальные «ямы», чтобы доказать якобы проведение «пыток» и «расстрелов» мирного населения российской армией.

— Представители украинских спецслужб и правоохранительных органов в настоящее время осуществляют фотографирование и видеофиксацию тел умерших граждан Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, спецслужбы проводят фальшивую работу «судмедэкспертов» в присутствии нанятых им же понятых, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Командование Объединенной группировки российских войск 8 января провело операцию возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке. В результате проведения операции удалось ликвидировать более 600 бойцов ВСУ.

До этого Минобороны показало процесс уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения.

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