Подоляк: Украине не предлагали территориальные уступки в обмен на заключение мира

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что властям не поступало предложений, предусматривающих территориальные уступки в обмен на заключение мира.

— Никто не предлагал Украине — официально или неофициально — обмен территории на мир. Это был бы абсолютный нонсенс. Никакого мира не будет, если десять или двадцать, или тридцать процентов территории страны перейдут России, — сказал чиновник.

Он также добавил, что в случае обмена территорий на мирные соглашения, конфликт не урегулируется, а, напротив, продолжится «только в другом измерении, в другом виде». Подоляк подчеркнул, что подобный договор «означал бы капитуляцию Украины», передает РИА Новости.

О якобы предложении главы ЦРУ Уильяма Бернса сообщала ранее швейцарская немецкоязычная газета Neue Zürcher Zeitung. Издание ссылалось на «влиятельных внешнеполитических деятелей Германии». Как утверждалось, директор ЦРУ в середине января представил Москве и Киеву план мирного урегулирования конфликта, однако те отказались.