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Директор ЦРУ предлагал отдать России 20 процентов Украины в обмен на мир

Егор Провоторов
В мире
Директор ЦРУ предлагал отдать России 20 процентов Украины в обмен на мир
Фото: U.S.-Japan Council / CC BY-NC-SA 2.0

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в середине января представил Москве и Киеву план мирного урегулирования ситуации. Об этом написала швейцарская немецкоязычная газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Так, глава ЦРУ предлагал отдать под управление России почти 20 процентов украинской территории в обмен на мирное соглашение. Обе стороны выступили резко против такого варианта развития событий.

Собеседники издания также отметили, что именно после поездки Бернса в восточную Европу президент США Джо Байден принял условие канцлера ФРГ Олафа Шольца, согласившись передать Киеву танки Abrams. Следом за этим аналогичное решение об отправке на Украину танков Leopard принял Берлин.

По информации собеседников NZZ, Байден также планировал избежать затяжного конфликта на Украине, поэтому отправил договариваться Бернса.

В середине января появилась информация, что руководитель ЦРУ провел тайную встречу в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Барнс предупредил главу Украины о том, что, несмотря на приверженность Соединенных Штатов поддержке киевского режима, в будущем с этим могут возникнуть проблемы.

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