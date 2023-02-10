Ряд трамваев задерживался в районе метро «Преображенская площадь» по техническим причинам

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Сокольническая линия, метро Преображенская площадь Карта всех событий

В районе станции метро «Преображенская площадь» задерживался ряд трамвайных маршрутов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В районе метро «Преображенская площадь» по техническим причинам задерживаются трамваи № 2, 7, 11, 13 и 36. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже стало известно, что движение общественного транспорта было восстановлено.

В начале февраля стало известно, что в 2022 году специалисты отремонтировали в Москве более 100 трамваев, пострадавших в ДТП. Основная причина аварий на путях — невнимательность автомобилистов.

При этом время восстановления трамвая напрямую зависит от характера повреждений. Так, на замену стекла потребуется 3–4 дня, а на покраску кузова — примерно 2 недели.