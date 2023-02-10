Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин успешно защищает интересы своей страны, несмотря на существенное давление западных государств. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

— Он несет на своих плечах такое бремя, которое не выдержал бы ни один современный западный лидер, — заявил эксперт.

Кроме того, Риттер заявил, что считает российского лидера «очень яркой личностью». По словам бывшего разведчика, ни у одного главы какого-либо западного государства нет таких «управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина».

Ко всему прочему офицер в отставке напомнил, что глава российского государства принял страну, которая «буквально лежала в руинах», и в ходе своего правления превратил ее в мощную сверхдержаву.

— Если ты русский, ты, черт возьми, можешь гордиться своим лидером, потому что он добился результата, несмотря на все попытки помешать ему, — заявил экс-разведчик.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Россия продолжит спецоперацию до полного разгрома Вооруженных сил Украины, которые при содействии западных стран превратились в угрозу ее безопасности.