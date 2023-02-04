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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия продолжит спецоперацию до полного разгрома ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия продолжит спецоперацию до полного разгрома ВСУ
Фото: Unsplash

Российская Федерация продолжит спецоперацию до полного разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые при содействии западных стран превратились в угрозу ее безопасности. Об этом в субботу, 4 февраля, рассказал на своем Youtube_канале бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

— Они не остановятся, пока не уничтожат ВСУ, которые представляют угрозу России. Мы называем это «вторжением», но в действительности это контрудар. Русские отвечают на угрозу, которая распространила свои метастазы по Восточной Украине и была предназначена для разрушения самой России, — подчеркнул Макгрегор.

До этого он сообщил, что Киев близок к поражению, а значительные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование украинского государства. Полковник выразил мнение, что военно-политическое руководство Соединенных Штатов в курсе того, что украинская сторона постепенно приближается к поражению.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если Украина попытается нанести удары по территориям России, то в ответ Москва будет готова применить все виды оружия.

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