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Приметы и советы

Медведев: Россия применит все виды оружия в случае ударов со стороны Украины

Лейла Алиева
В мире
Медведев: Россия применит все виды оружия в случае ударов со стороны Украины
Фото: пресс-служба Госдумы

Если Украина попытается нанести удары по территориям России, то в ответ Москва будет готова применить все виды оружия. Об этом в субботу, 4 февраля, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

— Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определенно сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия, — отметил он.

По словам Медведева, согласно доктринальным документам, в частности Основам госполитики РФ в области ядерного сдерживания, ответ будет быстрым, жестким и убедительным, передает Telegram-канал Фридрихсон.

О последствиях ударов по российским территориям предупредил также депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, попытки нанести удары по Крыму с помощью американских ракет будут восприняты как объявление войны со стороны США. Также он добавил, что в случае провокации с последствиями столкнется не только Украина, но и Вашингтон.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова дать ответ на поступающие ей угрозы, применением исключительно бронетехники дело не закончится.

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