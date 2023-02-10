Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Певицу Земфиру включили в реестр иноагентов

Александр Афонин
Общество
Певицу Земфиру включили в реестр иноагентов
Фото: YouTube/Zemfira

Минюст включил в реестр иноагентов певицу Земфиру, политика Дмитрия Гудкова и еще шесть физлиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 10 февраля.

— З. Т. Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников, — говорится в сообщении.

Гудков же, как уточняется, призывал к предоставлению вооружения Украине и введению ограничительных мер против России, отмечается на сайте Минюста.

До этого замглавы Минюста Олег Свириденко заявил, что принятие решения о признании человека или организации иностранным агентом основывается на юридически подтвержденных фактах. Он отметил, что в настоящее время ведомство начало публиковать на своем сайте справочную информацию о включенных в реестр гражданах.

Земфира Минюст РФ иноагенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте