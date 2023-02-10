Певицу Земфиру включили в реестр иноагентов

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Минюст включил в реестр иноагентов певицу Земфиру, политика Дмитрия Гудкова и еще шесть физлиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 10 февраля.

— З. Т. Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников, — говорится в сообщении.

Гудков же, как уточняется, призывал к предоставлению вооружения Украине и введению ограничительных мер против России, отмечается на сайте Минюста.

До этого замглавы Минюста Олег Свириденко заявил, что принятие решения о признании человека или организации иностранным агентом основывается на юридически подтвержденных фактах. Он отметил, что в настоящее время ведомство начало публиковать на своем сайте справочную информацию о включенных в реестр гражданах.