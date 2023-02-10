Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

США выразили готовность к диалогу с Россией по ДСНВ

Евгений Жуков
В мире
США выразили готовность к диалогу с Россией по ДСНВ
Фото: state.gov

Правительство Соединенных Штатов готово к диалогу с Россией по вопросам относительно Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в пятницу, 10 февраля, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

— Наша цель — дать ясно понять, что мы готовы с ними (россиянами — прим. «ВМ») встретиться, когда они готовы. Жаль, что они увязывают это с происходящим на Украине, — пояснила Дженкинс.

Она также добавила, что реализация договора крайне важна для нацбезопасности Штатов. Кроме того, Дженкинс выразила надежду на то, что Вашингтону удастся разграничить обсуждение данного вопроса и тему украинского конфликта, передает РИА Новости.

31 января руководство США выразило мнение, что Россия нарушила условия ДСНВ, заблокировав американские инспекции и отказав Вашингтону во встрече, чтобы обсудить соблюдение соглашения.

По мнению американской стороны, из-за отсутствия проверок стало сложнее проверять количество боеголовок, развернутых российской стороной в рамках соглашения.

договор по СНВ Россия США Госдеп
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте