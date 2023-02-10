США выразили готовность к диалогу с Россией по ДСНВ

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Правительство Соединенных Штатов готово к диалогу с Россией по вопросам относительно Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в пятницу, 10 февраля, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

— Наша цель — дать ясно понять, что мы готовы с ними (россиянами — прим. «ВМ») встретиться, когда они готовы. Жаль, что они увязывают это с происходящим на Украине, — пояснила Дженкинс.

Она также добавила, что реализация договора крайне важна для нацбезопасности Штатов. Кроме того, Дженкинс выразила надежду на то, что Вашингтону удастся разграничить обсуждение данного вопроса и тему украинского конфликта, передает РИА Новости.

31 января руководство США выразило мнение, что Россия нарушила условия ДСНВ, заблокировав американские инспекции и отказав Вашингтону во встрече, чтобы обсудить соблюдение соглашения.

По мнению американской стороны, из-за отсутствия проверок стало сложнее проверять количество боеголовок, развернутых российской стороной в рамках соглашения.