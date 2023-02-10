Выставку к 80-летию водружения советских флагов на Эльбрусе открыли в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в рамках проекта «Война: день за днем» открылась выставка «Красные флаги на Эльбрусе». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 10 февраля.

— 80 лет назад, 13 и 17 февраля 1943 года, советские воины-альпинисты поднялись на вершину Эльбруса и сбросили фашистские знамена, установленные гитлеровцами в августе 1942-го. На их месте бойцы Красной армии водрузили флаги Советского Союза, — говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут познакомиться с историей экспедиции. На тач-экранах будут доступны сведения о судьбах 20 участников похода, а также сам маршрут их восхождения.

Помимо этого, в экспозиции представлены личные вещи альпинистов, в том числе горные лыжи, ледорубы, подлинные фотографии подъема и многое другое.

9 февраля сообщалось, что свыше 250 юнармейцев из разных регионов страны стали участниками конференции о Сталинградской битве в Музее Победы. В ходе конференции командиры и координаторы юнармейских отрядов представили доклады о героях Сталинградской битвы, рассказали о своей работе и о ближайших планах.