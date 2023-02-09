Более 250 юнармейцев стали участниками конференции о Сталинградской битве в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Более 250 юнармейцев из разных регионов страны стали участниками конференции о Сталинградской битве в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

— В нашем музее хранится крупнейшая коллекция документальных свидетельств о подвигах времен Великой Отечественной войны, и мы делаем все возможное, чтобы никогда не прерывалась связь между поколением победителей и их потомками, — заявил замдиректора музея Федор Смуглин.

1/3 Фото: Пресс-служба Музея Победы 2/3 Фото: Пресс-служба Музея Победы 3/3 Фото: Пресс-служба Музея Победы

В ходе конференции командиры и координаторы юнармейских отрядов представили доклады о героях Сталинградской битвы, рассказали о своей работе и о ближайших планах. На основной площадке конференции, в Музее Победы, выступили ветеран Великой Отечественной войны, юнга Северного флота Борис Давыдов, помощник заместителя начальника штаба движения «Юнармия» Москвы Владимир Кайгородов, а также почетный полярник России Владимир Чуков.

Конференция прошла в рамках выставки «Шагнувшие в бессмертие», организованной партнерами программы «Школьный музей Победы» — московской школой Марьина Роща имени В. Ф. Орлова и школой № 54 Волгограда.

До этого сообщалось, что музей «Главные оружейные реликвии армии» впервые отметит День защитника Отечества 23 февраля. Кроме того, филиал Музея Победы на Поклонной горе подготовил для своих гостей бесплатную праздничную программу, которая пройдет с 13:00 до 16:00.

Также в музее «Главные оружейные реликвии армии» 26 февраля впервые пройдет фестиваль «Масленица на горе». В рамках мероприятия гости познакомятся с традициями проводов Масленицы, посетят концерт фолк-музыки и многое другое.