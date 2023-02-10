Маршрут трамвая № 12 продлят до Лефортовского моста 11–12 февраля

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Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

В связи с проведением работ на Авиамоторной улице маршрут трамвая № 12 будет продлен 11 и 12 февраля до Лефортовского моста. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В выходные, 11—12 февраля, маршрут трамвая 12 продлевается от метро «Авиамоторная» до Лефортовского моста... Изменения — на время работ на Авиамоторной улице, — говорится в сообщении.

Посадка пассажиров у станции метро «Авиамоторная» при движении в сторону 16-й Парковой улицы будет осуществляться с противоположной платформы.

Остановка «Авиамоторная улица», расположенная на Красноказарменной улице, временно приостановит работу. Вместо нее москвичи могут воспользоваться остановкой у метро «Авиамоторная», отметили в Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в нескольких районах города с 11 февраля будут перенесены трамвайные остановки. Изменения коснутся посадочных пунктов «Проспект Маршала Жукова», «Пантелеевская улица», «Самотечная улица» и «Никоновский переулок».