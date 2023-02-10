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Пушилин: Активы украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин: Активы украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России
Фото: er.ru

Активы олигархов с Украины, находящиеся на территории Донецкой народной республики (ДНР), перешли в собственность России. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в пятницу, 10 февраля.

— Все это — собственность государства. Все соответствующие решения уже приняты. Предприятия, которые будут продолжать работать. У нас есть утвержденная правительством РФ процедура. Как это будет происходить? Будет проводиться доверительное управление, то есть эта процедура запущена, — сказал он.

Пушилин добавил, что на текущий момент уже сформирован санкционный список. Имущество включенных в него людей будет переходить в распоряжение государства. По его словам, «враги и преступники» не должны вести бизнес в ДНР, передает РИА Новости.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что находившееся в Крыму имущество украинских политиков и бизнесменов национализировали. Под эту меру попали активы Рината Ахметова, Игоря Коломойского и других граждан Украины.

Украина Денис Пушилин Россия ДНР
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