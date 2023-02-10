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Прокуратура Москвы подвела итоги работы за 2022 год

Александр Афонин
Общество
Прокуратура Москвы подвела итоги работы за 2022 год
Фото: пресс-служба Госдумы

В 2022 году благодаря работе прокуратуры Москвы было выявлено более 80,5 тысячи нарушений исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека, а также возвращено более 2,5 миллиарда рублей невыплаченных зарплат. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 10 февраля.

Помимо этого, правоохранители помогли остановить производство по 15 незаконным административным делам в отношении предпринимателей. Также были восстановлены права 789 субъектов бизнеса.

В прошлом году прокуроры выявили четыре тысячи нарушений охраны окружающей среды и природопользования. Всего было отправлено 328 исков на сумму более чем 5,3 миллиарда рублей.

В сфере противодействия коррупции было пресечено более 1,7 тысячи попыток нарушения закона. Для возмещения полученного ущерба в суды предъявили иски на сумму, превышающую 219,8 миллиона рублей.

Кроме того, по итогам 2022 года в Москве зафиксировали на 4,5 процента меньше преступлений, чем в 2021-м — 136,9 тысячи дел. Также снизилось число киберпреступлений до 50,4 тысячи инцидентов.

До этого Людмила Нефедова сообщила, что с 2018 года в Москве в несколько раз сократилось количество совершаемых за год квартирных краж. По ее словам, за 2022 год в столице их зарегистрировали только 339.

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