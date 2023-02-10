Шестерых беременных россиянок не пустили в Аргентину из-за ложной цели визита

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Миграционная служба Аргентины не пустила в страну шестерых беременных россиянок, поскольку обозначенная ими цель визита оказалась ложной. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила газета La Nacion.

— Существует порядок действий, в случае если есть подозрения о ложных туристах. Когда мы видим, что у них нет обратного билета, что они не могут объяснить, куда поедут как туристы, и находятся на 33-й неделе беременности, сложновато быть туристом в таких условиях, — сказала глава ведомства Флоренсия Кариньяно.

Она подчеркнула, что россиянки сами признавались, что приехали в страну не с целью туризма. В таком случае они должны были обратиться в консульство и предоставить объяснения, по какой причине они хотят родить ребенка в Аргентине, передает слова Кариньяно La Nacion.

До этого стало известно, что в 2022 году в России родилось минимальное число детей с 2000-го. В прошлом году сокращение числа родившихся ускорилось по сравнению с двумя предыдущими годами.

В Росстате отметили, что по итогам 2022-го количество рождений снизилось на 6,9 процента — до 1,306 миллиона, что стало минимальным показателем с 2000 года.