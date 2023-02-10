Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шестерых беременных россиянок не пустили в Аргентину из-за ложной цели визита

Евгений Жуков
В мире
Шестерых беременных россиянок не пустили в Аргентину из-за ложной цели визита
Фото: Unsplash

Миграционная служба Аргентины не пустила в страну шестерых беременных россиянок, поскольку обозначенная ими цель визита оказалась ложной. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила газета La Nacion.

— Существует порядок действий, в случае если есть подозрения о ложных туристах. Когда мы видим, что у них нет обратного билета, что они не могут объяснить, куда поедут как туристы, и находятся на 33-й неделе беременности, сложновато быть туристом в таких условиях, — сказала глава ведомства Флоренсия Кариньяно.

Она подчеркнула, что россиянки сами признавались, что приехали в страну не с целью туризма. В таком случае они должны были обратиться в консульство и предоставить объяснения, по какой причине они хотят родить ребенка в Аргентине, передает слова Кариньяно La Nacion.

До этого стало известно, что в 2022 году в России родилось минимальное число детей с 2000-го. В прошлом году сокращение числа родившихся ускорилось по сравнению с двумя предыдущими годами.

В Росстате отметили, что по итогам 2022-го количество рождений снизилось на 6,9 процента — до 1,306 миллиона, что стало минимальным показателем с 2000 года.

Беременность Аргентина Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте