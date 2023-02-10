Минимальное число детей с 2000-го родилось в России в 2022 году

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В прошлом году в России родилось минимальное число детей с 2000-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата в пятницу, 10 февраля.

В 2022-м сокращение числа родившихся ускорилось по сравнению с двумя предыдущими годами. В Росстате отметили, что по итогам 2022-го количество рождений снизилось на 6,9 процента — до 1,306 миллиона человек, что стало минимальным показателем с 2000 года.

Также в 2022 году упал коэффициент рождаемости (количество родившихся на 1 тысячу человек). Показатель составил 9,0, при этом в 2021 году он составлял 9,6.

Из данных Росстата следует, что число родившихся в России сокращается с 2015 года. В частности, по итогам 2021 года снижение составило 2,7 процента, а по итогам 2020-го — три процента.

До этого демограф Сергей Чесноков рассказал, что для города характерны типичные проблемы мегаполиса, из-за которых городские жители рожают меньше, нежели те, кто проживает в менее густонаселенных городах.

27 января президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры, направленные на повышение рождаемости в стране.