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Приметы и советы

Военные США сбили некий «высотный объект» в небе над Аляской

Егор Провоторов
В мире
Военные США сбили некий «высотный объект» в небе над Аляской
Фото: Unsplash

Американские военные сбили некий «высотный объект» над штатом Аляска, сообщил в пятницу, 10 февраля, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Он уточнил, что аппарат летел на высоте 12 километров и представлял некую опасность для гражданской авиации. По словам представителя Белого дома, военные отслеживали объект в воздушном пространстве штата на протяжении суток. В итоге он был ликвидирован на границе с Канадой при помощи истребителей.

— Президент Байден отдал приказ военным сбить объект, что они и сделали, — пояснил Кирби, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент не удалось установить принадлежность и назначение аэростата. Известно, что он был существенно меньше и проще, нежели китайский воздушный шар, ранее сбитый над Атлантикой. При этом Вашингтон пока не готов утверждать, что ликвидированный над Аляской объект занимался сбором разведывательных данных. Также США не планируют на фоне этого инцидента запрашивать контактов с Китаем.

В минувшую среду, 8 февраля, в Пентагоне сообщили, что Китай отклонил запрос главы ведомства Ллойда Остина, который хотел провести переговоры с китайским коллегой о ситуации с аэростатом.

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