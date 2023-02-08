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Приметы и советы

Пентагон сообщил об отказе Китая в переговорах о ситуации с аэростатом

Лейла Алиева
В мире
Пентагон сообщил об отказе Китая в переговорах о ситуации с аэростатом
Фото: defense.gov

Китай отклонил запрос министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина, который хотел провести переговоры с китайским коллегой о ситуации с аэростатом. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе американского военного ведомства.

— В субботу, 4 февраля, сразу после того, как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая. К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР, — говорится в сообщении.

При этом Минобороны США еще надеется на поддержание открытой коммуникации с КНР, пишет РИА Новости.

3 февраля китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь китайский МИД сообщил, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая.

Из-за данной ситуации запланированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай отложили.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, насколько сейчас напряжены отношения США и КНР, а также поинтересовалась, может ли начаться активный конфликт между странами.

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