Уголовное дело возбуждено по факту падения рабочих в шахту лифта в Новой Москве

Фото: СК РФ

Москва, поселение Марушкинское, квартал № 63, дв1с2 Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено после падения рабочих в шахту лифта с четвертого этажа строящегося здания в Новой Москве. Об этом сообщили в пятницу, 10 февраля, в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), рассказали в ведомстве.

По информации столичного управления СК, в рамках расследования уголовного дела следствие установит лиц, которые допустили нарушение правил безопасности при ведении работ. Также следователи должны дать правовую оценку действиям ответственных со стороны коммерческой организации.

— Изъяты служебные документы, которые в настоящее время изучаются следствием. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается, — подчеркнули на канале ведомства в Telegram.

В пятницу в ТиНАО пятеро рабочих упали в шахту лифта в логистическом центре аэропорта Внуково. Трагедия произошла в поселении Марушкинском. Мужчины сорвались, проводя работы в шахте лифта, и упали с высоты 7 метров. В результате один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы.