Один энергоблок Хмельницкой АЭС остановили из-за ударов РФ по инфраструктуре Украины

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Работа одного из энергоблоков Хмельницкой Атомной электростанции была остановлена в пятницу, 10 февраля, в результате ракетных ударов, нанесенных российскими силами по украинской территории. Таким утверждением поделились представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Украинский регулятор также проинформировал представителей агентства, что две из трех действующих в стране АЭС — Ровенская и Южно-Украинская — в качестве меры предосторожности снизили выработку электроэнергии из-за возобновившихся обстрелов энергетической инфраструктуры страны.

— Нестабильность в электросети из-за обстрела также привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС, — рассказали в пресс-релизе, текст которого приводит ТАСС.

В агентстве также добавили, что факт остановки энергоблока подтвердили присутствующие на станции наблюдатели от организации. Инспекторы сообщили, что все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС «работают должным образом».

Накануне стало известно, что в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины оказался поврежденным объект критической инфраструктуры.