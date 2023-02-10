Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

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В Шепетовском районе Хмельницкой области Украины оказался поврежденным объект критической инфраструктуры. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил глава областной военной администрации Серей Гамалий.

— Около 04:00 (05:00 по московскому времени) утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района, — отметил он.

Пожар был ликвидирован, в результате него никто не пострадал, цитирует Гамалия РИА Новости.

7 февраля воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. Согласно данным ресурса, тревога прозвучала в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях, а также подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей.

5 февраля были слышны взрывы в городе Очакове в Николаевской области Украины. Горожан призвали оставаться в укрытиях, однако какой-либо подробной информации о случившемся не поступало.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.