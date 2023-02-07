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Сразу в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Сразу в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: shutterstock

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины во вторник, 7 февраля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.

Согласно данным ресурса, тревога прозвучала в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях, а также подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей. Уточняется, что сигнал тревоги начал работать в 7:46 по московскому времени, передает РИА Новости.

5 февраля были слышны взрывы в городе Очаков в Николаевской области Украины. Горожан призвали оставаться в укрытиях, однако какой-либо подробной информации о случившемся не поступало.

За день до этого воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Она начала звучать в 16:48 по местному времени (17:48 по московскому). Первым регионом, где была объявлена тревога, стала Днепропетровская область.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

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