Взрывы слышны в городе Очаков в Николаевской области

Фото: Минобороны РФ

В городе Очаков в Николаевской области слышны взрывы. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили украинские СМИ.

— Очаков. Сообщается о взрывах в городе. Оставайтесь в укрытиях, — говорится в сообщении.

При этом какая-либо подробная информация о случившемся отсутствует, сообщает РИА Новости.

Накануне воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Тревога начала звучать в 16:48 по местному времени (17:48 по московскому). Первым регионом, где была объявлена тревога, стала Днепропетровская область.

29 января звуки тревожной сирены прозвучали в нескольких областях Украины. Тревога прозвучала в Днепропетровской и Кировоградской областях страны, а также в подконтрольной Украине части Херсонской области.

26 января на территории Украины произошла задержка движения поездов после сообщений о взрывах в нескольких регионах страны.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.