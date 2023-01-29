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В двух областях Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области прозвучала тревога

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В двух областях Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области прозвучала тревога
Фото: shutterstock

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины в воскресенье, 29 января. Это следует из данных онлайн-карты украинского Минцифры.

Согласно данным ресурса, тревога прозвучала в Днепропетровской и Кировоградской областях страны, а также в подконтрольной Украине части Херсонской области, передает РИА Новости.

27 января в нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу. Так, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, а также в части Кировоградской области.

26 января на территории Украины произошла задержка движения поездов после сообщений о взрывах в нескольких регионах страны.

До этого сообщалось, что звуки взрывов были слышны в Николаевской области Украины. Тогда по всей территории страны также объявляли воздушную тревогу.

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