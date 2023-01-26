СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области Украины

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Николаевской области Украины местные жители услышали звуки взрывов. Об этом в четверг, 26 января, сообщает издание «Страна».

До этого по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены были услышаны в том числе и в Киеве.

14 января сообщалось, что в украинской столице Киеве были услышаны две серии взрывов. Сперва они прогремели на левом берегу города и в городе Буча, расположенном в Киевской области. Несмотря на взрывы, воздушная тревога на тот момент не объявлялась.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

15 января генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что в украинской энергетической системе наблюдается огромный дефицит генерации. По его словам, из-за этого компания «Укрэнерго» сильно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в столице государства.