На Украине заявили об огромном дефиците электроэнергии после обстрелов

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В энергетической системе Украины наблюдается огромный дефицит генерации. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

— Прогнозировать сроки восстановления пока еще слишком рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока неизвестно, — заявил он.

По словам Коваленко, причина дефицита в недавних обстрелах со стороны России. Он уточнил, что ситуация настолько серьезная, что компания «Укрэнерго» значительно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в Киеве, передает РИА Новости.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система противовоздушной обороны. Снаряд взорвался после падения на подъезд здания.

Ночью 9 января звуки взрывов были слышны в приграничных районах Харьковской области. По информации украинских СМИ, взрывы также были слышны на территории Сумской области. В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях в свою очередь объявили воздушную тревогу.