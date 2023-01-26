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Задержки поездов начались на Украине после сообщений о взрывах

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
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Задержки поездов начались на Украине после сообщений о взрывах
Фото: pixabay

На Украине произошла задержка движения поездов после сообщений о взрывах в нескольких регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе «Украинских железных дорог» («Укрзализныця») в четверг, 26 января.

— Из-за обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов «Укрзализныци» задерживаются на 30 минут и более, — говорится в сообщении.

По данным перевозчика, на текущий момент задерживаются поезда, следовавшие по маршрутам Ивано-Франковск — Киев и Киев — Львов. Ситуация на вокзалах находится под контролем, добавили в Telegram-канале «Укрзализныци».

До этого сообщалось, что звуки взрывов были слышны в Николаевской области Украины. По всей территории страны объявляли воздушную тревогу.

Позже украинские СМИ сообщили, что аналогичная ситуация произошла в городах Винница и Одесса. По предварительной информации, произошедшее может быть связано с работой систем противовоздушной обороны в регионах.

Помимо этого, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения о взрыве в украинской столице. По словам главы города, местным жителям рекомендуется оставаться в укрытиях.

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