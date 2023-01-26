Украинские СМИ сообщили о взрывах в Виннице и Одессе

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В украинских городах Винница и Одесса прозвучали взрывы. Об этом в четверг, 26 января, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».

— Пишут о взрывах в Виннице. Одесские телеграм-каналы сообщают о взрыве, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, произошедшее может быть связано с работой систем противовоздушной обороны в регионах.

До этого издание «Страна» сообщило, что звуки взрывов были услышаны в Николаевской области Украины. По всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Сирены прозвучали в том числе в Киеве.

До этого сообщалось, что две серии взрывов произошли в Киеве. Сперва они прогремели на левом берегу украинской столицы и в городе Буча, расположенном в Киевской области. Несмотря на это, власти страны в тот момент не стали объявлять воздушную тревогу.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.