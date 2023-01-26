Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Виннице и Одессе

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Виннице и Одессе
Фото: Unsplash

В украинских городах Винница и Одесса прозвучали взрывы. Об этом в четверг, 26 января, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».

— Пишут о взрывах в Виннице. Одесские телеграм-каналы сообщают о взрыве, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, произошедшее может быть связано с работой систем противовоздушной обороны в регионах.

До этого издание «Страна» сообщило, что звуки взрывов были услышаны в Николаевской области Украины. По всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Сирены прозвучали в том числе в Киеве.

До этого сообщалось, что две серии взрывов произошли в Киеве. Сперва они прогремели на левом берегу украинской столицы и в городе Буча, расположенном в Киевской области. Несмотря на это, власти страны в тот момент не стали объявлять воздушную тревогу.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

Украина СМИ Взрывы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы слишком надеемся на материальное

Все мнения
О проекте