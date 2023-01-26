Кличко сообщил о взрыве в Киеве

Фото: flickr/worldeconomicforum

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения о взрывах в городе. Об этом он сообщил в четверг, 26 января.

По словам главы города, местным жителям рекомендуется оставаться в укрытиях.

— Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях, — написал политик на своей странице в Telegram.

26 января взрывы также прозвучали в украинских городах Винница и Одесса.

До этого издание «Страна» сообщило, что звуки взрывов были услышаны в Николаевской области Украины. По всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Сирены прозвучали в том числе в Киеве.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна. В результате инцидента арка над судоходной частью мостовой конструкции не повредилась. В результате аварии произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.