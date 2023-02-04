Воздушную тревогу объявили по всей Украине

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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, опубликованные в субботу, 4 февраля.

Тревога начала поступать в 16:48 по местному времени (17:48 по московскому). Первым регионом, где была объявлена тревога, стала Днепропетровская область, передает ТАСС.

27 января в нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу. Сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, а также в части Кировоградской области.

Ранее сообщалось, что звуки взрывов были слышны в Николаевской области Украины. Тогда по всей территории страны также объявили воздушную тревогу.

Позже украинские СМИ сообщили, что аналогичная ситуация произошла в городах Винница и Одесса. Тогда произошедший инцидент, предположительно, мог быть связан с работой систем противовоздушной обороны в регионах.

Кроме того, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил сообщения о взрыве в Киеве.