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В Белом доме считают, что причиной снижения Россией нефтедобычи стал потолок цен Запада

Егор Провоторов
В мире
В Белом доме считают, что причиной снижения Россией нефтедобычи стал потолок цен Запада
Фото: pexels.com

Белый дом утверждает, что решение Москвы о сокращении нефтедобычи было принято в ответ на попытки западных стран ввести ограничения на стоимость поставляемого Россией углеводородного сырья, США будут консультироваться с ОПЕК по данному вопросу. Такую позицию в пятницу, 10 февраля, изложил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Так, чиновник выступил с утверждением, согласно которому российская сторона «вновь хочет использовать энергоносители в качестве оружия». В Вашингтоне такой шаг, «если он подтвердится», не сочли большой неожиданностью. По версии Кирби, это решение является реакцией на установление потолка цен на российскую нефть западными странами.

Представитель Белого дома также сообщил, что Вашингтон продолжит общаться по этому вопросу с союзниками, чтобы обсудить «более эффективное обеспечение баланса спроса и предложения», пишет ТАСС.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

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