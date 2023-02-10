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Приметы и советы

Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Никита Худяков
Экономика
Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
Фото: Сайт Сергея Собянина

Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил вице-премьер Александр Новак.

— Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений, — цитирует Новака РИА Новости.

По его словам, принятие дальнейших решений будет исходить из складывающейся ситуации на рынке.

До этого частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров рассказал, как будут меняться цены на нефть в ближайшее время. По его мнению, «если не случится каких-то форс-мажоров», серьезных изменений на нефтяном рынке на следующей неделе ожидать не стоит. Эксперт пояснил, что в ближайшее время важна статистика по ВВП Китая, так как ставка делается на рост потребления в стране после снятия коронавирусных ограничений.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты.

Цены Нефть Александр Новак
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