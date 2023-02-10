Инвестор Сидоров дал прогноз относительно цен на нефть на следующей неделе

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Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров рассказал, как будут меняться цены на нефть в ближайшее время.

По мнению эксперта, «если не случится каких-то форс-мажоров», серьезных изменений на нефтяном рынке на следующей неделе ожидать не стоит.

Эксперт пояснил, что в ближайшее время важные показатели для рынка нефти — статистика по ВВП Китая, так как ставка делается на рост потребления в стране после снятия коронавирусных ограничений.

По словам эксперта, цены на нефть будут находиться в диапазоне 82—85 долларов за баррель, передает RT.

Вице-премьер России Александр Новак ранее сообщил, что страны Евросоюза нуждаются в российских энергоресурсах, что подтвердилось исключением части нефтепродуктов из-под действия потолка цен, передает «360».

С 1 февраля вступил в силу указ президента России Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от «Большой семерки» и ЕС.

По мнению аналитиков, ответ Москвы обозначил недопустимость нерыночных механизмов торговли российскими товарами. «Вечерняя Москва» узнала, как решение России повлияет на мировой рынок нефти.